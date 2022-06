Super Bomberman R Online chiuderà i battenti a fine anno

Konami ha fatto sapere che i server di Super Bomberman R Online chiuderanno i battenti sul finire dell’anno in corso.

Nel comunicato diffuso nelle scorse ore si legge che il gioco cesserà di essere accessibile su tutte le piattaforme dal prossimo 1° dicembre 2022, mentre l’acquisto di Bomber Coin e Premium Pack verrà sospeso dalla giornata odierna.

Non viene reso noto il motivo della cessazione del servizio, anche perché l’uscita di Super Bomberman R Online risale al maggio dello scorso anno. Ciò detto, Konami precisa che la serie di Bomberman vedrà altri progetti in futuro.

