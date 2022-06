DNF Duel: lo Swift Master si aggiunge al roster di lottatori

Prosegue la marcia verso il lancio di DNF Duel, e con essa anche i reveal dei lottatori che potremo selezionare al day one. Dopo il Troubleshooter di ieri, oggi tocca allo Swift Master: un combattente estremamente agile che sicuramente farà la gioia di tutti quei giocatori che non vogliono dare il tempo agli avversari di capire cosa diamine sta succedendo a schermo. Come da tradizione, c’è anche un breve video che mostra parte del moveset del lottatore.









Ricordiamo che DNF Duel è sviluppato da Arc System Works ed è basato sul gioco di ruolo free to play Dungeon Fighter Online di Neople. Il picchiaduro uscirà su PC, PS4 e PS5 il prossimo 28 giugno.