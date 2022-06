Marvel's Midnight Suns sarà alla Summer Game Fest di stasera

Dopo un lungo periodo di silenzio radar e varie voci in merito, pare che Marvel’s Midnight Suns sia finalmente pronto a farsi rivedere. Come annunciato via canali social, il tattico a turni sviluppato da Firaxis e che vede come protagonisti numerosi supereroi Marvel sarà infatti presente alla Summer Game Fest di stasera. Vale la pena segnalare che nel corso delle ultime settimane, alcuni rumor hanno suggerito che l’assenza di novità per un periodo così lungo fosse dovuta alla decisione di Firaxis di rimuovere gli elementi di deckbuilding presenti nel suo titolo. Al di là della veridicità o meno di queste voci, siamo comunque curiosi di tornare a vedere qualche sequenza di gameplay di Marvel’s Midnight Suns, che oltre ai combattimenti a turni darà anche spazio alla costruzione di relazioni fra i vari personaggi. Ricordiamo che la Summer Game Fest prenderà il via oggi alle ore 20:00.

Condividi con gli amici Inviare