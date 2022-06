Hideo Kojima stringe una partnership con Xbox, è ufficiale

Si è parlato a lungo di un possibile avvicinamento di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions all’orbita di Xbox, ma ora è ufficiale. Ad annunciare la partnership ci hanno pensato direttamente il game designer giapponese e Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft, durante l’ultimo Xbox & Bethesda Games Showcase.

Kojima ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovo videogioco per le piattaforme Xbox, un progetto che egli stesso afferma di voler creare da molto tempo. Peccato che non siano stati diffusi i dettagli di questo titolo.

“Questo è un gioco che ho sempre voluto sviluppare,” ha detto Kojima. “È un titolo del tutto nuovo che nessuno ha mai visto o provato fino ad ora. Ho atteso a lungo il giorno in cui avrei finalmente potuto iniziare a crearlo. Grazie alla tecnologia cloud di Microsoft e lo stato attuale dell’industria, è ora diventato possibile dar vita a questo concept.”

Kojima ha concluso il messaggio affermando che potrebbe volerci del tempo prima che questo progetto veda la luce del sole.

