Starfield: un lungo video ne presenta gameplay e personalizzazione

L’ospite più atteso allo show organizzato da Microsoft per questa serata era senza dubbio Starfield, e naturalmente Bethesda non ha deluso i suoi innumerevoli fan. Il gioco di ruolo ambientato nello spazio si è presentato con corpose sequenze di gameplay, introdotte da Todd Howard in persona. La presentazione è stata divisa in quattro parti: la prima ci ha mostrato il combattimento a terra, con il protagonista impegnato a infiltrarsi in una base di pirati spaziali, prima di ritrovarsi coinvolto in accesi scontri a fuoco e fuggire sulla sua aeronave. Poi è stato il turno di varie sequenze di dialogo, che hanno fatto vedere solo alcune delle decine e decine di personaggi che incontreremo nello nostre peregrinazioni. Naturalmente non è mancato nemmeno uno sguardo al combattimento spaziale e alla personalizzazione, che in Starfield sembra aver superato i già ottimi standard a cui ci ha abituato Bethesda. Naturalmente, potremo anche mettere mano alle componenti della nostra astronave.









Todd Howard ha poi voluto chiudere questa presentazione dandoci un’idea di quanto effettivamente sarà grande la galassia che andremo ad esplorare. “Diamo un’occhiata a uno dei nostri pianeti. Potrete atterrare a New Atlantis, ma anche dirigervi su qualunque altro punto del pianeta. E non vale solo per questo pianeta, ma per tutti i pianeti del sistema, che siano sfere di ghiaccio desolate ma ricche di risorse o lussuriosi pianeti ricchi di vita. E non vale solo per questo sistema, ma per più di cento sistemi, e più di un migliaio di pianeti, tutti lì che aspettano che andiate ad esplorarli.” Starfield uscirà su PC e Xbox Series X|S nella seconda metà del 2023.