The Alters è il nuovo videogioco di 11 bit studios

Dopo aver descritto gli orrori della guerra in This War of Mine e averci fatto prendere decisioni spesso radicali nel glaciale Frostpunk, ecco che 11 bit studios ha presentato il suo prossimo progetto: stiamo parlando di The Alters, una nuova avventura fantascientifica a tinte gestionali ambientata su un pianeta lontano.









The Alters narra le vicende di Jan Dolski, un semplice operaio che si ritrova suo malgrado bloccato da solo su un pianeta inospitale. Jan dovrà quindi cercare di sopravvivere in condizioni tutt’altro che ottimali, e per farlo dovrà creare delle versioni alternative di sé stesso. Ognuna di queste sue versioni alternative scaturisce da una scelta del passato che ha poi plasmato il presente e il futuro del giovane: e se invece di diventare un operaio avesse scelto la strada della medicina? Se fosse diventato un ingegnere? O magari un pilota spaziale?

Come tutto questo venga applicato al gameplay di The Alters è ancora un mistero, tanto che lo studio polacco non ha voluto diffondere ulteriori dettagli in merito alla sua prossima fatica. Non sappiamo nemmeno quando avremo modo di averlo tra le mani visto che la data di uscita è il più classico dei “quando sarà pronto”. Il gioco sarà comunque disponibile su PC tramite Steam.