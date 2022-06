Klei Entertainment annuncia il roguelite cooperativo Rotwood

Klei Entertainment, lo studio di Mark of the Ninja, Don’t Starve e del recente Griftlands, ha annunciato Rotwood: un nuovo hack and slash cooperativo di stampo roguelite.









Rotwood permetterà a un gruppo di massimo quattro amici di avventurarsi in una foresta corrotta per eliminare bestie feroci e scoprire l’origine della contaminazione. Eliminando i nemici potremo raccoglierne i resti, guadagnare nuovo equipaggiamento e ottenere materiali con cui costruire un rifugio sicuro.

Il gioco sarà disponibile su PC nel programma di Accesso Anticipato di Steam. Quando? Ancora non si sa, purtroppo, ma gli sviluppatori promettono di diffondere ulteriori dettagli sul gioco nel prossimo futuro.