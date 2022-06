Fallout 5 uscirà dopo Starfield e The Elder Scrolls 6

In molti stanno attendendo l’uscita di Starfield, il prossimo videogioco di ruolo fantascientifico di Bethesda, ma lo studio guidato da Todd Howard ha anche altri progetti in cantiere: tra questi spiccano The Elder Scrolls 6 e Fallout 5.

È la prima volta che Fallout 5 viene citato esplicitamente da Bethesda. Ciò è avvenuto nel corso di un’intervista rilasciata proprio da Todd Howard ai taccuini di IGN: qui Howard ha fatto sapere che il suo studio è particolarmente impegnato, tanto che The Elder Scrolls 6 è in pre-produzione, mentre Fallout 5 verrà sviluppato immediatamente dopo il sesto capitolo della celebre saga fantasy.

“Abbiamo anche altri progetti a cui guardiamo di tanto in tanto, ma sviluppare videogiochi richiede tempo,” ha dichiarato l’esponente di Bethesda. “Vorrei che i lavori fossero più veloci, davvero. Facciamo del nostro meglio, ma vogliamo anche che vengano fuori nella loro forma migliore.”

Tutto questo arriverà dopo Starfield, la cui uscita è recentemente slittata all’inizio del prossimo anno. Nel frattempo, però, Xbox e Bethesda hanno diffuso un lungo video che mostra il gameplay di questo ambizioso videogioco ambientato nello spazio.

