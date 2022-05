Starfield e Redfall sono stati rinviati alla prima metà del 2023

Arriva quel momento che purtroppo è diventato un appuntamento regolare nel corso degli ultimi due anni, e cioè il fatidico rinvio di titoli molto attesi. In questo caso tocca a Starfield, il prossimo gioco di ruolo di Bethesda Game Studios, e a Redfall, sparatutto cooperativo di Arkane Austin. Come reso noto tramite Twitter, la nuova data d’uscita per entrambi i giochi cadrà nella prima metà del 2023. I due studi “hanno ambizioni incredibili per i loro titoli, e vogliamo assicurarci che voi riceviate la versione più curata possibile”, si legge nel comunicato.

Bethesda ha però anche promesso che presto potremo vedere una presentazione dettagliata sia del gameplay di Starfield, che di quello di Redfall. Quando? Beh, se dovessimo scommettere, punteremmo al prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase.