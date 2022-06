S.T.A.L.K.E.R. 2: un nuovo trailer conferma il rinvio al 2023

Grande assente alla kermesse di domenica, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si è però presentato all’Xbox & Bethesda Games Showcase Extended con un nuovo trailer. Il video ritrae il filmato introduttivo del gioco, che vede un furgone entrare nella Zona di Esclusione – dove naturalmente troverà eventi sovrannaturali di ogni tipo. Il video purtroppo conferma qualcosa che già ci si aspettava, e cioè il rinvio della finestra di uscita al 2023.









Il gioco avrebbe dovuto uscire a dicembre 2022, ma i suoi lavori di sviluppo hanno subito dei comprensibili ritardi a causa degli eventi bellici che hanno sconvolto la vita in Ucraina; la sede principale di GSC Game World si trovava infatti a Kyiv, prima di venire trasferita in Repubblica Ceca. Le vicissitudini dello studio, oltretutto, sono state oggetto di un nuovo dev diary pubblicato sul canale ufficiale di Xbox. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC ed Xbox Series X|S, e sarà parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal day one. Un’eventuale versione per console Sony non è ancora stata confermata.