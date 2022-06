The King of Fighters XV: un trailer presenta il Team Awakened Orochi

Continuano i DLC di The King of Fighters XV: dopo il gruppo di lottatori noto come South Town, è giunto il momento deal Team Awakened Orochi di farsi strada sul picchiaduro di SNK. O meglio, il momento giungerà fra qualche tempo: Orochi Yashiro, Orochi Shermie e Orochi Chris arriveranno infatti nel corso del mese di agosto. I tre picchiatori sono stati presentati tramite un breve teaser trailer, ma non sono l’unica novità in arrivo per gli amanti della storica saga di picchiaduro.









SNK ha anche rivelato di aver completato i lavori su un port per PS4 di The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition (già disponibile su PC), che possiamo trovare in vendita nel PlayStation Store. Questa edizione dello storico picchiaduro include modalità di gioco aggiuntive, vari bilanciamenti ai suoi sistemi interni e l’implementazione del rollback netcode.