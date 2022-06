Hidetaka Miyazaki è già al lavoro sul suo prossimo gioco

Sembra proprio che in quel di From Software non si rimanga a lungo con le mani in mano. Come annunciato via Twitter, lo studio giapponese è infatti alla ricerca di personale per “diversi nuovi progetti”. L’annuncio non rivela dettagli su quali potrebbero essere effettivamente questi progetti, ma ricordiamo che non troppo tempo fa erano emerse informazioni che puntavano nella direzione di un nuovo Armored Core. Altre informazioni interessanti su cosa bolle in pentola nel lontano Oriente provengono da un’intervista di 4Gamer con Hidetaka Miyazaki.

Il director di Dark Souls ed Elden Ring (che ha battuto tutti i record di vendita dello studio) ha fatto sapere di essere già al lavoro su un nuovo gioco, ma gli appassionati dell’Interregno non devono preoccuparsi: Miyazaki ha chiarito che Elden Ring continuerà a ricevere aggiornamenti. Infine, pare proprio che uno dei progetti in cantiere presso From Software sia nelle fasi finali dello sviluppo. Che si tratti effettivamente del sopra citato Armored Core? Forse non dovrebbe volerci ancora molto per scoprirlo.