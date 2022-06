Fall Guys: oltre 20 milioni di giocatori al lancio della versione free-to-play

In seguito al passaggio al modello free-to-play avvenuto la scorsa settimana, Fall Guys ha già attratto la bellezza di oltre 20 milioni di giocatori.

Ne hanno dato notizia gli stessi sviluppatori di Mediatonic, che tramite un messaggio diffuso via social hanno svelato di aver raggiunto tale traguardo nelle prime quarantotto ore dal lancio. La pubblicazione in formato free-to-play ha coinciso anche con la release del battle royale sulle piattaforme dell’ecosistema Xbox e su Nintendo Switch, una circostanza che avrà senz’altro aiutato il gioco a raggiungere un bacino di utenza maggiore.

Nel frattempo, però, i giocatori PC hanno visto scomparire Fall Guys da Steam giacché il gioco è diventato un’esclusiva Epic Games Store.

