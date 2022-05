Elden Ring ha venduto 13,4 milioni di copie in un mese

Bandai Namco ha fatto sapere che le vendite di Elden Ring hanno raggiunto quota 13,4 milioni di copie, un risultato che tiene conto solamente del primo mese di permanenza sul mercato dal momento che il dato è da considerarsi al 31 marzo, termine di scadenza dell’anno fiscale.

È dunque molto probabile che in queste ultime settimane l’action RPG abbia continuato a macinare vendite aggiuntive, certificando un successo che difficilmente andrà a interrompersi nel breve periodo. Da notare che l’ultima fatica di FromSoftware aveva già venduto 12 milioni di copie nell’iniziale periodo di lancio, pertanto in un brevissimo intervallo ne sono state piazzate 1,4 milioni di unità aggiuntive.

Elden Ring è dunque un fenomeno globale, un videogioco open world in grado di attrarre a sé un vasto pubblico di appassionati.

Condividi con gli amici Inviare