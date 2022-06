Age of Empires 4: condivisa la roadmap delle prossime stagioni

Mancano ancora pochi giorni alla conclusione della Stagione 1 di Age of Empires 4, e gli sviluppatori hanno deciso che è giunto il momento di rivelare cos’hanno in serbo per il futuro. Sul sito ufficiale possiamo infatti trovare la roadmap delle Stagioni 2 e 3, con qualche dettaglio sulle novità in arrivo. Come anticipato in precedenza, la seconda stagione di contenuti permetterà ai giocatori di scegliere il loro colore preferito, amplierà la personalizzazione dei tasti e introdurrà un sistema di preferenza delle mappe. Ci sarà anche un nuovo campo di battaglia su cui dimostrare la propria superiorità strategica: la mappa The Pit. Inoltre, l’aggiornamento previsto per il mese di luglio apporterà anche cambiamenti al bilanciamento di Age of Empires 4. A questo proposito, gli sviluppatori hanno promesso di condividere informazioni più dettagliate nei prossimi giorni.

La Stagione 3 arriverà indicativamente entro il mese di novembre, e introdurrà alcune funzioni molto richieste dalla comunità. È il caso dei match classificati di squadra, così da permettere ai giocatori di scalare le classifiche in compagnia; ma gli sviluppatori hanno anche fatto sapere che “stiamo discutendo a proposito di cosa possiamo fare per permettere ai giocatori di godersi Age of Empires 4 in maniere più sociali e meno competitive.” Infine, sempre con questa stagione si prospetta il ritorno di due grandi classici della serie: le Taunt (su la mano chi si ricorda “prenditela con il tuo provider!”) e i Trucchi. Ovviamente questi ultimi non saranno applicabili ai match multiplayer classificati, ma sicuramente aggiungeranno un po’ di pepe all’esperienza in singolo. Chissà se torneranno le Cobra Car.