Football Manager 2022 supera il milione di copie vendute su PC

Football Manager 2022 sarà pure un gioco di nicchia, ma la sua nicchia non è poi così angusta. Come rivelato via Twitter dal director ed executive producer del gioco Miles Jacobson, l’ultima fatica di Sports Interactive (che potete trovare qui recensita) ha infatti superato quota un milione di copie vendute su PC e Mac. Jacobson ha voluto ringraziare i fan della serie, e chiunque abbia acquistato il gioco: “in questi tempi difficili, e con il costo della crisi che stiamo vivendo, non è una cosa da dare per scontata.”

Vale la pena tenere presente che Football Manager 2022 è presente non solo su PC e Mac, ma anche per Android, iOS e Nintendo Switch, oltre che su console Xbox dove è parte dell’offerta Xbox Game Pass. Il suo numero effettivo di giocatori totali è dunque sicuramente superiore al milione.