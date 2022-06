PAC-MAN WORLD Re-Pac sarà un remake del titolo di Bandai Namco

Bandai Namco ha di recente presentato PAC-MAN WORLD Re-Pac, remake del titolo uscito nel 1999 sulla prima PlayStation. Il gioco in questione segnò il debutto di Pac-Man nel campo dei platform 3D, e torna oggi in una versione adattata per sistemi moderni e dotata di una grafica al passo con i tempi, più vari miglioramenti al gameplay e nuove funzionalità. Una cosa rimarrà invariata, però, e cioè il fatto che l’omino giallo dovrà darsi da fare per liberare la sua Pac-famiglia, rapita da quei birbanti dei fantasmi!









Fra le novità troveremo la modalità Labirinto, che riproporrà il classico gameplay di Pac-Man in alcuni labirinti 3D. Una volta completata la campagna principale, sarà inoltre possibile accedere alla modalità Classica, che riproporrà il gioco nella sua versione originale. Il remake PAC-MAN WORLD Re-Pac uscirà su PC tramite Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 26 agosto.