Sword Art Online Alicization Lycoris in uscita su Switch

A distanza di diversi anni dalla sua pubblicazione su altre piattaforme, Sword Art Online Alicization Lycoris sta per fare capolino anche su Nintendo Switch.









Seguendo gli eventi della serie anime Sword Art Online Alicization, il gioco vede Kirito in un mondo virtuale misterioso, ma al tempo stesso familiare, in cui le intelligenze artificiali sono così avanzate da poter essere scambiate per esseri umani. Nei panni di Kirito, i giocatori rivivranno le scene della serie attraverso intensi combattimenti. I personaggi preferiti dai fan incroceranno i passi dei giocatori, inclusi Eugeo, Alice, Administrator e tanti altri.

Non è stata ancora annunciata la data di uscita ufficiale, tuttavia Bandai Namco fa sapere che la versione per Switch di Sword Art Online Alicization Lycoris includerà anche i primi 4 aggiornamenti gratuiti “Ancient Apostles”.