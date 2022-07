Bandai Namco annuncia il battle royale My Hero Ultra Rumble

Bandai Namco ha approfittato della cornice dell’Anime Expo 2022 di Los Angeles per presentare My Hero Ultra Rumble: si tratta di un nuovo battle royale free-to-play ispirato alla celebre serie di animazione giapponese.









In My Hero Ultra Rumble, otto squadre di tre giocatori ciascuna impersoneranno Eroi o Cattivi mentre combatteranno in vaste mappe per tutta la città. Vestendo i panni dei celebri personaggi di My Hero, i fan potranno sfruttare al massimo i loro Quirk per attaccare i nemici e collaborare con la propria squadra per sopravvivere alle battaglie. I giocatori potranno contribuire alla vittoria della propria squadra anche salvando o minacciando i civili per ottenere alcuni potenti oggetti che potranno decidere le sorti della battaglia.

“Il mondo di My Hero e il suo vivace cast di Eroi e Cattivi con i propri Quirk offrono l’ambientazione perfetta per una frenetica esperienza Battle Royale free-to-play che resta fedele ai punti di forza e ai temi della serie“, ha dichiarato Aoba Miyazaki, Producer di Bandai Namco Entertainment Inc. “Non vediamo l’ora di condividere il gameplay basato sul gioco di squadra Eroi contro Cattivi attraverso la nostra Beta chiusa, ma anche di collaborare con la community per fare di My Hero Ultra Rumble un’esperienza Battle Royale avvincente sia per i fan che per i giocatori di titoli multiplayer online“.

Nel frattempo sono state aperte le registrazioni alla beta chiusa che si terrà ad agosto su console PlayStation. Questa si svolgerà in due fasi:

Fase 1: Inizio alle 04:00 del 18 agosto e termine alle 12:00 del 18 agosto

Inizio alle del e termine alle del Fase 2: Inizio alle 04:00 del 19 agosto e termine alle 20:00 del 21 agosto

Sviluppato da BYKING, My Hero Ultra Rumble sarà disponibile prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Switch.