Destroy All Humans! 2 Reprobed, un nuovo trailer mostra la coop

Cosa c’è di meglio del distruggere le misere abitazioni degli esseri umani e guardarli urlare in preda al terrore? Ma farlo in compagnia, naturalmente! E questo THQ Nordic lo sa bene, visto che Destroy All Humans! 2 Reprobed ci permetterà di affrontare l’intera campagna assieme ad un altro alieno che condivide la nostra propensione a devastare e distruggere. Dove per “alieno” intendiamo “un’altra persona che starà seduta al nostro fianco con un controller in mano.”









L’unico neo della modalità cooperativa di Destroy All Humans! 2 Reprobed è appunto che sarà disponibile solo su schermo condiviso; niente online, a meno di utilizzare soluzioni alternative come ad esempio il Remote Play Together di Steam. Questa remaster uscirà il prossimo 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.