Durante il prossimo Nacon Connect ci sarà anche Robocop

Novità in arrivo per tutti gli appassionati delle IP di Nacon. Il publisher francese ha infatti annunciato il suo prossimo Nacon Connect, che si terrà il 7 luglio alle 19:00 su Twitch, YouTube e Twitter. Nacon ha anche rivelato qualche interessante dettaglio sulla sua conferenza: in totale, verranno mostrati 17 giochi, fra cui alcuni titoli molto attesi come Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum e Test Drive Unlimited: Solar Crown. Particolarmente interessante il fatto che saranno presenti anche due titoli di cui finora si è visto ben poco, cioè Hell is Us e Robocop: Rogue City, rivelato durante lo scorso Nacon Connect. Il publisher, inoltre, promette che ci sarà posto anche per cinque “anticipazioni esclusive”.