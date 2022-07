John Romero sta assumendo per sviluppare un nuovo FPS

John Romero e la sua Romero Games stanno assumendo personale che sarà impegnato nello sviluppo di un nuovo FPS. Dopo l’esperienza con il gestionale Empire of Sin, dunque, il papà (o comunque uno dei padri) di Doom torna alle origini per dare vita a uno sparatutto in soggettiva.

Tra i dettagli che si conoscono al momento, diffusi dallo stesso team di sviluppo su Twitter, sappiamo che l’FPS sarà realizzato con l’Unreal Engine 5, sarà basato su una nuova IP, e avrà alle spalle un publisher importante. Tuttavia John Romero e compagni affermano che è ancora troppo presto per farci sapere di più, pertanto dovremmo accontentarci di queste prime informazioni.