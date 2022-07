No More Heroes 3 arriverà su PC, PlayStation e Xbox a ottobre

Uscito su Nintendo Switch quasi un anno fa (qui la recensione del nostro Dan Hero, No More Heroes 3 si prepara ad arrivare anche su altre piattaforme. Vi state chiedendo quando, di preciso? Buone notizie per voi: di recente, Grasshoper Manufacture e XSEED Games ha pubblicato un nuovo trailer che oltre a mostrare Travis Touchdown in azione sui nuovi hardare ha anche rivelato la data d’uscita, prevista per l’11 ottobre.









Partorito dalla vulcanica mente di Goichi “Suda51” Suda, No More Heroes 3 ci cala ancora una volta nei panni dell’assassino più bizzarro della storia dei videogiochi. Stavolta, il buon Travis dovrà darsi da fare per salvare la Terra da un’invasione aliena guidata dal terribile Principe Fu.