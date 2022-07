Into the Breach: Advanced Edition è ora disponibile su PC e Switch

Annunciato circa un mese fa, l’atteso aggiornamento Into the Breach: Advanced Edition è ora disponibile sia su PC che su Nintendo Switch. Ricordiamo che questo aggiornamento è completamente gratuito per chi già possiede il gioco e che include varie novità. Elencate di seguito trovate le più importanti:

5 nuove squadre e 15 nuovi achievement di squadra

7 nuovi Vek, 3 nuovi Psion, e 10 nuovi boss

12 nuove missioni, e 3 nuovi obiettivi extra

4 nuovi piloti e 10 nuove abilità casuali dei piloti

39 nuove armi ed equipaggiamenti

2 nuove tracce musicali composte da Ben Prunty

Una difficoltà ancora più ardua, la Unfair Mode

7 nuove lingue

Into the Breach: Advanced Edition include anche altre aggiunte minori, come per esempio una nuova meccanica che permette di frantumare blocchi di terreno (e buona fortuna a chiunque ci si trovi sopra!) o il nuovo status Boost, che aumenta di 1 punto il danno di un’unità. Trovate tutti i dettagli al seguente link.