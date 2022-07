Vedremo Project GG nel corso della prossima estate, secondo Hideki Kamiya

Sono passati ormai due anni da quando Platinum Games ha annunciato Project GG, il terzo capitolo della trilogia eroica di Hideki Kamiya, che già conta Viewtiful Joe e The Wonderful 101. Proprio il direttore del progetto è tornato a parlarne nel corso di una recente intervista con Famitsu (riportata da VGC), anticipando quando torneremo a vederlo: giugno 2023, e per la precisione in quel di Los Angeles. Se per caso vi state chiedendo perché proprio nella città americana, presto detto: è dove si tiene l’E3, che nel 2023 avrà anche un evento in presenza.

Interessanti anche i dettagli condivisi da Hideki Kamiya sull’evoluzione di Project GG, che pare essere cresciuto molto rispetto alle prime idee del suo creatore. “Il modo in cui siamo cresciuti da lì ha avuto molto a che fare con le grandi ambizioni di Inaba [CEO dello studio]. Piuttosto di creare un semplice gioco, la proposta di Inaba è stata ‘questo è il tipo di gioco che Platinum Games farà d’ora in poi’. E io ho risposto dicendo ‘Capisco, potremo sicuramente realizzarlo in un modo che espanderebbe quello che è il nucleo di Project GG’, e così è diventato il progetto di ampia scala che è oggi. Personalmente, non mi aspettavo che il gioco prendesse questa forma.” Hideki Kamiya non ha specificato in che modo il suo titolo è cambiato, anche se ha chiarito che non sarà un gioco di “pura azione”, grazie anche al contributo apportato da Atsushi Inaba e agli investimenti di Tencent.

Ricordiamo che Atsushi Inaba è stato nominato CEO di Platinum Games a inizio 2022, e di lì a poco ha chiarito l’intenzione di portare Platinum Games ad investire su giochi più corposi dei suoi classici action. Uno dei primi risultati di questi nuovo corso è stato il Game-as-a-service Babylon’s Fall, che però non ha riscosso grande successo. Staremo a vedere quali saranno i piani di Platinum per Project GG.