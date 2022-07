Steam Deck: Valve avverte di fare attenzione alle temperature

Il caldo da record di questi giorni sta avendo conseguenze non da poco in molti settori, e questo include anche il gaming. Sopratutto quello portatile: di recente, Valve ha infatti avvisato che il suo Steam Deck è pensato per operare a una temperatura ambientale fra gli 0 e i 35 gradi Celsius. Nel caso (tutt’altro che improbabile, di questi giorni…) in cui la temperatura dovesse salire oltre questa soglia, la console portatile potrebbe iniziare a ridurre le performance così da salvaguardare la sua integrità.

Valve ha poi fornito ulteriori chiarimenti: il processore interno dello Steam Deck opera regolarmente fino ad una temperatura di 100°, rallentando una volta che la supera. Se il processore dovesse raggiungere i 105°, invece, la console si spegnerà per evitare danni. Insomma, fate attenzione al termometro (o tenete a portata di mano qualche blocchetto di ghiaccio).