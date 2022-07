Gotham Knights: vedremo Batgirl al San Diego Comic Con

Nel corso delle ultime settimane, WB Games ha diffuso vari video che mettono i mostra i protagonisti di Gotham Knights, nonché successori di Batman nel ruolo di protettori dei deboli. In realtà, però, manca ancora qualcuno all’appello, e cioé Batgirl. Ma non ci vorrà però molto prima di vedere Barbara Gordon in azione con tutte le sue abilità e i suoi gadget. L’account Twitter ufficiale del gioco ha infatti confermato che il trailer dedicato a Batgirl sarà presente al San Diego Comic Con, evento internazionale dedicato al mondo del fumetto che prende il via nella giornata di oggi e durerà fino al 24 luglio. Basterà portare ancora un po’ di pazienza, dunque.

