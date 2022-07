Infamous Second Son: il DLC Cole's Legacy disponibile sul PS Store

Come promesso pochi giorni fa, Sucker Punch ha reso disponibile il DLC Cole’s Legacy per Infamous Second Son sul PlayStation Store. Ricordiamo che fino a questo momento il contenuto aggiuntivo, che approfondisce gli eventi avvenuti nei sette anni trascorsi fra il secondo e il terzo gioco della serie calandoci nei panni di Delsin Rowe, era disponibile esclusivamente come parte della Collector’s Edition di Infamous Second Son. Ora, invece, Cole’s Legacy è disponibile gratuitamente sul PlayStation Store. Sucker Punch ha specificato che in alcune nazioni potrà essere necessario pagare una piccola somma a causa di restrizioni legislative, ma la lista non include l’Italia.

