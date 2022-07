Annunciato The Lost Wild, un nuovo survival horror con i dinosauri

Cosa fareste se foste bloccati su un’isola deserta apparentemente incontaminata ma popolata da feroci dinosauri? Probabilmente ve la fareste sotto, come il protagonista di The Lost Wild, il nuovo survival horror di Great Ape Games e Annapurna Interactive.









Gli sviluppatori descrivono il gioco come un’opera dal taglio cinematografico che cerca di catturare il senso di meraviglia e di terrore di fronte alle bestie più eccezionali della natura. In The Lost Wild, il team ha provato a dar vita a dei dinosauri che si comportano come animali selvatici piuttosto che come mostri. Per questo sarà possibile provare a spaventarli utilizzando armi non letali o un buon vecchio bastone infuocato: attenzione, però, perché i dinosauri di The Lost Wild potrebbero sì indietreggiare se spaventati o intimiditi, ma a lungo andare sapranno adattarsi.

Per quanto riguarda la trama del gioco, il protagonista si ritroverà bloccato su un’isola che in passato è stata la sede di un vasto complesso di ricerca. Aiutati da una misteriosa voce alla radio, sarà nostro compito scoprire i segreti di queste installazioni scientifiche e svelare il mistero dell’isola.

Peccato che bisognerà attendere un bel po’ prima che The Lost Wild possa vedere la luce del sole: il gioco uscirà su PC tramite Steam nel 2024 inoltrato.