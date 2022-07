Outer Wilds in uscita su PS5 e Xbox Series X|S a settembre

Durante lo showcase che si è tenuto nella tarda serata di ieri, Annapurna Interactive ha annunciato che Outer Wilds sta per fare capolino anche su PS5 e Xbox Series X|S, e la data di uscita non è poi così lontana.









A partire dal prossimo 15 settembre, infatti, l’avventura fantascientifica di Mobius Digital sarà disponibile anche sulle ultime console di Sony e Microsoft assieme all’espansione Echoes of the Eye. Queste nuove versioni potranno contare su un comparto grafico migliorato e sulla possibilità di giocare con un frame rate stabile a 60 fotogrammi per secondo.

Il publisher ha poi fatto sapere che chi possiede già Outer Wilds nei formati per PS4 e Xbox One riceverà gratuitamente l’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S, rispettivamente.