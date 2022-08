Expeditions Rome, Ghost Recon Wildlands in arrivo su Xbox Game Pass

Pieno carico di videogiochi in arrivo su Xbox Game Pass, che spaziano dalla dalla disponibilità immediata alla distribuzione nel corso del mese.

Tra i capitoli annunciati troverete Ghost Recon Wildlands disponibile già da oggi, mentre un salto in un ostile contesto storico potrete farlo dall’11 agosto, con Expeditions: Rome. Se volete cimentarvi nel mondo dell’ingegneria elettronica allora vi conviene fare visita alla Shenzhen futuristica di Shenzhen I/O mentre per i fan degli arcade e corse sportive, dal 4 agosto potrete acquistare Turbo Golf Racing.

Cooking Simulator vi aspetta con oltre 80 ricette in una delle esperienze culinarie più realistiche del mondo del gaming, e se cucinare non fa per voi potete sempre impegnarvi nella conquista di Marte, con il frenetico RTS economico Offworld Trading Company.

Segue la lista dei titoli in arrivo su Xbox Game Pass, date e piattaforme di disponibilità:

Ghost Recon Wildlands (Cloud, Console, e PC) – Disponibile da oggi

(Cloud, Console, e PC) – Disponibile da oggi Shenzhen I/O (PC) – 4 agosto

(PC) – 4 agosto Turbo Golf Racing (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – 4 agosto

(Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – 4 agosto Cooking Simulator (Cloud, Console, and PC) – 11 agosto

(Cloud, Console, and PC) – 11 agosto Expeditions: Rome (PC) – 11 agosto