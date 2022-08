Crypt of the Necrodancer: annunciato il DLC Synchrony

Brace Yourself Games, lo studio indipendente autore di Crypt of the Necrodancer, ha annunciato un nuovo DLC per il suo ibrido dungeon crawler / rhythm game: intitolato Synchrony, questo contenuto aggiuntivo è già disponibile su PC nel programma di Accesso Anticipato di Steam.









Synchrony introduce il multiplayer competitivo e cooperativo con supporto fino a un massimo di otto giocatori in contemporanea, ben tre personaggi aggiuntivi (Cantastorie, Suzu, Klarinetta), nuovi oggetti, nemici e trappole, nonché il supporto completo alle mod. Gli sviluppatori fanno sapere che altre feature verranno aggiunte nel corso del periodo di Accesso Anticipato, che dovrebbe concludersi nel corso dei primi mesi del 2023.

Non è tutto, però, dal momento che Brace Yourself Games ha fatto sapere di essere al lavoro su un sequel di Crypt of the Necrodancer intitolato Rift of the Necrodancer. Purtroppo oltre al titolo e al logo che trovate in calcio all’articolo non sono stati diffusi ulteriori dettagli.