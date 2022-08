Guilty Gear Strive: Bridget è il nuovo personaggio DLC

Il palco dell’Evolution Championship Series ha portato con sé anche novità per Guilty Gear Strive. Arc System Works ha infatti presentato il primo personaggio DLC del secondo Season Pass, e cioè Bridget. Nato in un villaggio in cui si credeva che gemelli maschi portassero grande sfortuna, Bridget è stato cresciuto come una ragazza per evitare che fosse condannato a morte. Una volta cresciuto, ha deciso di diventare un cacciatore di taglie così da riportare grandi ricchezze al suo villaggio e dimostrare l’infondatezza di questa superstizione. Quindi sì, lui e il suo yo-yo se la cavano decisamente bene sul campo di battaglia.









Non finiscono qui le buone notizie per gli appassionati di Guilty Gear Strive. Lo studio di sviluppo ha infatti annunciato che il gioco è riuscito a superare quota un milione di copie vendute, rendendolo il primo titolo di Arc System Works a raggiungere questo traguardo. Inoltre, lo studio ha celebrato il primo anniversario del suo picchiaduro con un nuovo video animato che ripercorre la storia della serie. Per chiudere, vi ricordiamo che Bridget uscirà nel corso della giornata di oggi: assicuratevi di non arrivare impreparati all’incontro guardandovi la sua Starter Guide.