Elden Ring si aggiorna con cambiamenti al multiplayer

Bandai Namco e From Software hanno da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Elden Ring. Varie le novità incluse, e sono particolarmente significativa quelle che riguardano il multiplayer. Quando piazzeremo il nostro simbolo di evocazione ci verrà offerta la possibilità di inviarlo anche ad aree lontane rispetto a quella in cui ci troviamo; questo significa che mettendo il nostro segno a, per esempio, Raya Lucaria, potremmo finire per andare in soccorso anche a chi si trova a Caelid o Altus. Un meccanismo simile è stato implementato anche per le invasioni, che possono ora coprire un’area più vasta. Buone notizie anche per chi non ne vuole sapere del multiplayer, o non ha la possibilità di utilizzarlo: la quest di Varré non richiede più di effettuare tre invasioni per essere completata.

Se la patch 1.04 di Elden Ring era venuta in soccorso di chi apprezzava le armi colossali, l’odierna patch 1.06 continua sulla stessa strada. Per le armi pesanti appartenenti alle categorie Greatsword, Curved Greatsword e Great Hammer sono infatti stati velocizzati attacchi pesanti, attacchi caricati e contrattacchi, e l’attesa per poter rotolare dopo aver effettuato un attacco è stato diminuita. Quest’ultimo cambiamento si applica anche alle Great Axe, ma attenzione: non include gli attacchi effettuati dopo un salto. Dei nerf hanno invece colpito la Cenere di Guerra Bloodhound Step, che ora copre meno spazio e offre una finestra d’invulnerabilità minore, e la katana Rivers of Blood, la cui abilità speciale infligge ora meno danno e meno sanguinamento. Potete trovare informazioni più dettagliate a proposito di questo aggiornamento sul sito ufficiale di Elden Ring.