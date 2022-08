Pac-Man: Bandai Namco al lavoro su un film in live-action

Sembra proprio che Pac-Man stia per fare il definitivo passo verso il grande schermo con un nuovo film in live-action prodotto da Bandai Namco e Wayfarer Studios, in collaborazione con Lightbeam Entertainment.

Ne dà notizia l’Hollywood Reporter, sulle cui pagine virtuali leggiamo che la compagnia giapponese ha stretto un accordo con le due case di produzione. La collaborazione porterà alla realizzazione di una pellicola dedicata proprio al celebre personaggio dei videogiochi nato nel 1980 dalla mente di Toru Iwatani.

Stando ai primi dettagli, il film si baserà su un’idea originale di Chuck Williams, già noto per aver prodotto il film di Sonic the Hedgehog, dunque con una certa esperienza nell’ambito degli adattamenti dal mondo dei videogiochi. Per il momento non si conoscono ulteriori informazioni, pertanto restiamo in attesa di saperne di più.

Nel frattempo vi ricordiamo che Bandai Namco sta per pubblicare PAC-MAN WORLD Re-PAC su PC e console. Si tratta di una versione rimasterizzata dell’originale PAC-MAN WORLD uscito nel lontano 1999.