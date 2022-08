V Rising: sono più di due milioni e mezzo le copie vendute

A distanza di circa tre mesi dal lancio, il survival sandbox a tema vampiresco V Rising ha superato quota due milioni e mezzo di copie vendute. La conferma arriva tramite il profilo Twitter di Stunlock Studios, che ha dato il benvenuto ai nuovi adepti dei poteri oscuri. Se in seguito al lancio il gioco in questione non ha ricevuto aggiornamenti significativi in termini di contenuto, è però evidente che il suo misto di elementi PvE e PvP, nonché l’ampio sistema di costruzione di un castello degno di un vampiro, continuano ad attirare l’interesse del pubblico. Se volete saperne di più su V Rising, attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, potete trovare le nostre impressioni a questo link.

