Sony pagherebbe gli sviluppatori per non far uscire i giochi sul Game Pass

Microsoft ha recentemente accusato Sony di pagare gli sviluppatori e i publisher al fine di non far uscire i loro giochi sul servizio Xbox Game Pass. Un’accusa pesantissima che si inserisce all’interno di un procedimento portato avanti dagli enti di vigilanza brasiliani, i quali sono chiamati a esprimersi circa l’acquisizione di Activision Blizzard da parte della Casa di Redmond.

Durante le udienze presso l’antitrust carioca, sia Sony che Microsoft hanno più volte messo in chiaro le loro posizioni contrastanti. Per esempio la prima teme un monopolio di Microsoft nel campo degli sparatutto in soggettiva, questo perché acquisire Activision Blizzard darebbe alla compagnia americana il pieno controllo del franchise di Call of Duty. Di contro, stando a quanto riportato sulle colonne di VGC, Sony starebbe ostacolando attivamente la crescita di Xbox Game Pass secondo Microsoft.

“Considerato che le politiche di esclusività sono sempre state al centro delle strategie di Sony al fine di consolidare la sua posizione nell’industria dei videogiochi, e che Sony è leader nella distribuzione digitale di videogiochi, i timori di Sony circa la possibile esclusività dei contenuti di Activision è incoerente,” si legge nei documenti depositati da Microsoft durante il procedimento. “Ciò rivela, ancora una volta, i timori di Sony nei confronti di un modello di business innovativo che offre contenuti di alta qualità a basso prezzo per i giocatori, e ciò potrebbe minacciare una leadership forgiata negli anni tramite una strategia focalizzata sulle esclusive.”

La stessa Microsoft ha poi accusato direttamente Sony: “L’espansione del servizio Game Pass da parte di Microsoft ha incontrato l’ostruzionismo di Sony che desidera inibile tale crescita. Sony paga per i cosiddetti ‘diritti di blocco’ per evitare che gli sviluppatori portino i loro contenuti sul Game Pass o su altri servizi in abbonamento dei competitor.”

In altre parole, secondo Microsoft, Sony si starebbe muovendo per contrastare quei modelli di business che rischiano di compromettere la sua posizione di leader del mercato.