Embracer acquisisce Tripwire Interactive, Limited Run Games e molto altro

Embracer Group ha annunciato una nuova serie di acquisizioni che spaziano dall’industria dei videogiochi all’intrattenimento a tutto tondo: la holding nordica ha difatti messo le mani su Tripwire Interactive, Limited Run Games, Bitwave Games, Gioteck, Singtrix, Tatsujin, Tuxedo Labs e persino Middle-Earth Enterprises, la compagnia che si occupa di gestire i diritti de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

La compagnia ha poi instaurato il suo undicesimo gruppo operativo denominato Embracer Freemode. Questo ramo dell’azienda sarà guidato da Lee Guinchard, un veterano con oltre trent’anni di esperienza nell’industria dei videogiochi. Freemode si occupera di gestire una parte delle compagnie acquisite in questi giorni, concentrandosi principalmente nelle attività che concernono i videogiochi classici e il retrogaming, ma potrà anche investire in proprietà intelletuali che fanno parte della storia del gaming.

Tramite Middle-Earth Enterprises, invece, Embracer potrà gestire direttamente i diritti delle opere di J.R.R. Tolkien non soltanto nel campo dei videogiochi, ma anche in quelli cinematografico e televisivo, nonché in quello del merchandising. Ciò permetterà a Embracer di espandere ulteriormente il suo business in altri campi al di fuori dell’industria videoludica. Middle- Earth Enterprises farà parte della divisione Embracer Freemode assieme a Bitwave Games, Gioteck, Limited Run Games, Singtrix, e Tatsujin.

Per finire, gli studi di sviluppo Tripwire Games (Killing Floor, Maneater) e Tuxedo Labs (Teardown) opereranno sotto l’egida di Saber Interactive.