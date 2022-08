Grounded introduce Shared Worlds, semplificando il multiplayer

Con l’introduzione di Shared Worlds, Grounded ha reso il multiplayer molto più semplice attraverso la possibilità di giocare sui mondi senza che l’host sia presente. Il gioco di sopravvivenza è piacevole anche se giocato in modalità singola, ma l’effettivo potenziale si raggiunge in modalità multigiocatore. Ed è proprio qui che interviene Shared Worlds: prima era necessario che l’host fosse online per consentire agli altri giocatori di giocare nel mondo scelto, un requisito aggiuntivo che poteva rendere difficile il gioco cooperativo a causa di diversità di orari. Grazie al nuovo aggiornamento di Grounded, ora invece l’host non è più necessario e i mondi condivisi possono essere archiviati nel cloud e riprodotti da chiunque vi abbia accesso, con la possibilità di duplicare una copia del Mondo Standard per giocare da solo. Tutti i progressi verranno salvati indipendentemente dall’host, e potranno essere ripresi da un altro giocatore in seguito.

