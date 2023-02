Tekken 8: Nina Williams farà parte del roster, ecco il trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tekken 8 per presentare Nina Williams, ultima aggiunta al roster del picchiaduro in arrivo prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.









Apparse in molti capitoli della saga, Nina Williams è un’assassina silenziosa conosciuta soprattutto per il suo stile di combattimento tanto fluido quanto letale. Gli sviluppatori fanno sapere che le sue mosse e tecniche sono state migliorate: in Tekken 8 sono infatti state introdotte introducendo nuove abilità che si adattano al meglio alla filosofia aggressiva del sistema di combattimento rinnovato su cui si fonda il picchiaduro.

Nina Williams va così ad aggiungersi agli altri personaggi già confermati: Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Jack-8 e Lars Alexandersson.