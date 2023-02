Sons of the Forest verrà pubblicato in Accesso Anticipato

Nessun ulteriore rinvio per Sons of the Forest, tuttavia il gioco non verrà più pubblicato nella sua incarnazione completa, bensì in una versione in divenire in uscita tra un paio di settimane in Accesso Anticipato.

“È stato un viaggio molto lungo dall’inizio dello sviluppo di Sons of the Forest, tanto che è diventato il videogioco più grande e complesso che abbiamo mai realizzato,” si legge in un aggiornamento pubblicato su Steam nelle scorse ore da Endnight Games. “C’è ancora molto che vogliamo aggiungere; oggetti, nuove meccaniche, bilanciamenti del gameplay e molto altro. Non avevamo intenzione di rinviare ancora una volta il lancio, per questo abbiamo deciso di coinvolgere la community nello sviluppo del progetto mantenendo la data di uscita del 23 febbraio, ma uscendo in Accesso Anticipato.”

Non è certo la prima volta che il team si rivolge alla community: anche il precedente The Forest, di cui Sons of the Forest rappresenta il seguito diretto, venne pubblicato prima in Accesso Anticipato per poi uscire nella sua incarnazione finale dopo ben quattro anni di cooperazione tra team di sviluppo e giocatori. Questa volta, però, Endnight Games precisa che l’Accesso Anticipato durerà tra i sei e gli otto mesi, anche se le cose potrebbero cambiare durante i lavori.