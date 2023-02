Yoko Taro e SEGA stanno per annunciare un nuovo videogioco

SEGA si prepara ad annunciare un nuovo videogioco realizzato in collaborazione con Yoko Taro, celebre autore della saga di NieR.









Il trailer diffuso per annunciare la collaborazione è molto vago ma lascia presagire un titolo per dispositivi mobili. Il video mostra infatti uno smartphone cadere dal cielo che, una volta raggiunto il terreno, provoca un’onda che coinvolge alcune delle principali città del mondo, tra cui Tokyo, Parigi, New York e Taipei.

L’annuncio vero e proprio del nuovo videogioco di SEGA e Yoko Taro avverrà il 10 febbraio, dunque non bisognerà attendere a lungo per saperne di più.