CrossfireX chiude i battenti, il single player diventa ingiocabile

Smilegate ha annunciato la fine del servizio di CrossfireX, lo sparatutto free-to-play per PC e console Xbox. La chiusura dei server è prevista il prossimo 18 maggio 2023.

La compagnia coreana fa sapere che già da ora è stata sospesa la vendita di tutti i contenuti in-game. Inoltre, chiunque abbia acquistato qualcosa nelle due settimane precedenti il 3 febbraio può chiedere un rimborso totale della spesa. Per finire, nelle FAQ viene precisato che le modalità single player non saranno più accessibili a partire dal 18 maggio 2023. Ciò significa che chiunque abbia acquistato una campagna, compresa quella più recente sviluppata da Remedy Entertainment, non potrà più goderne una volta che Smilegate avrà staccato la spina ai server.

Una decisione bizzarra che siamo sicuri farà storcere il naso a più di qualche giocatore.