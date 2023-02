Everspace 2: annunciata la data di uscita della versione finale

Dopo due anni trascorsi in Accesso Anticipato, Everspace 2 si prepara all’uscita della versione finale con un nuovo trailer.









Il videogioco di combattimenti spaziali sarà disponibile a partire dal 6 aprile su PC tramite Steam, GOG e Microsoft Store. La versione 1.0 includerà tutti i contenuti promessi dagli sviluppatori, dunque l’intera quest principale, numerose side quest, varie attività secondarie, nonché la localizzazione in tredici lingue (tra cui l’italiano). Segnaliamo, inoltre, che dal 20 febbraio verrà aumentato il prezzo di vendita, che passerà dagli attuali € 38,99 a € 49,99.

Per finire, Everspace 2 sarà disponibile in estate anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia le versioni per console sono ancora sprovviste di una data di uscita definitiva.