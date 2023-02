Pharaoh: A New Era si mostra in un lungo video di gameplay

Mancano pochi giorni all’uscita di Pharaoh: A New Era, fedele remake del gestionale cittadino a sfondo storico pubblicato inizialmente nel 1999. Per questo Dotemu e Triskell Interactive hanno confezionato un lungo video di gameplay che presenta una panoramica sulle meccaniche di gioco, ma ci permette anche di osservare il lavoro di restauro grafico svolto dagli sviluppatori.









Pharaoh: A New Era presenterà ben 53 missioni comprensive dei contenuti dell’espansione Cleopatra: Queen of the Nile, che ci permettono di rivivere le vicente del popolo dell’Antico Egitto.

Il city builder di Dotemu e Triskell Interactive sarà disponibile su PC tramite Steam il prossimo 15 febbraio.