While We Wait Here è il nuovo videogioco di Bad Vices Games

Lo studio Bad Vices Games formato dal duo marchigiano Cristian Gambadori ed Eleonora Vecchi ha presentato While We Wait Here, un nuovo gestionale culinario ad ambientazione psico-horror.









Gli sviluppatori descrivono così il loro prossimo progetto: “Affrontando il tema dello scorrere del tempo, dell’armageddon e delle complessità della psicologia umana, While We Wait Here promette di essere tanto profondo quanto avvincente, in quanto i giocatori si troveranno a destreggiarsi [sic] tra la banalità di cucinare hamburger e versare bibite con ciò che si presenta fuori dalle porte del locale: una minaccia apocalittica.”

While We Wait Here porrà quindi i giocatori faccia a faccia con l’imminente fine del mondo, mentre la routine della gestione di un ristorante farà sì che gli utenti possano incontrare i personaggi più disparati, così da carpirne le loro paure e i loro rimpianti nelle ultime ore delle loro vite.

L’ultima fatica di Bad Vices Games sarà disponibile su PC tramite Steam nel 2024.