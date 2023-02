Lo studio di sviluppo Gamma Minus e il publisher Daedalic Entertainment hanno annunciato che stanno collaborando per portare sui nostri PC Rough Justice ’84, uno strategico dalle tinte noir in cui si respira l’atmosfera degli anni ’80. Il gioco ispirato ai board game degli anni ’80 vedrà la luce il 13 marzo su Steam e Epic Games Store, mentre eventuali versioni per le altre piattaforme dovrebbero palesarsi per la fine dell’anno. Ecco il trailer d’annuncio:









Da quel che ci risulta Rough Justice: ’84 è un gioco di strategia per giocatore singolo dalla decisa impronta narrativa in cui dovremo risolvere vari casi attraverso degli enigmi, dei dadi e un pizzico di fortuna. Nei panni di un proprietario di un’agenzia di sicurezza privata, dovremo tentare di portare una qualche forma di ordine in quel di Seneca City mentre, sullo sfondo, una storia molto più ampia coinvolgerà un’organizzazione segreta mossa da oscure intenzioni. Pieno di riferimenti alla cultura pop, con una colonna sonora realizzata del famoso compositore di Hollywood Raouf Djeffel e con una vasta gamma di agenti tra cui scegliere, Rough Justice ’84 sembra avere proprio una gran voglia di trascinarci nei meravigliosi anni ’80.