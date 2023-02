Annunciato Etrian Odyssey Origins Collection per PC e Switch

Atlus e SEGA hanno approfittato dello scorso Nintendo Direct per presentare Etrian Odyssey Origins Collection, una raccolta contenente i primi tre videogiochi di questa celebre saga di dungeon crawler in arrivo a breve su PC (via Steam) e Switch.









Questa collection include le versioni con grafica in alta definizione e colonna sonora rimasterizzata di Etrian Odyssey, Etrian Odyssey II e Etrian Odyssey III. Sono state introdotte anche alcune migliorie per l’esperienza utente, tra cui l’aggiunta di livelli di difficoltà e di slot di salvataggio. I titoli possono inoltre contare su una nuova funzione di mappatura dei dungeon che fa uso dello schermo tattile (su Switch) e del mouse (su PC).

Etrian Odyssey Origins Collection sarà disponibile su PC e Switch dal 1° giugno 2023 in un pacchetto comprendente tutti e tre i titoli in questione al prezzo di € 79,99, mentre sarà possibile acquistare singolarmente ognuno dei tre videogiochi al prezzo di € 39,99.