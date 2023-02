PlayStation Plus Extra e Premium: avvistati i giochi di febbraio

In attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Sony, ecco che il leaker billbil-kun di Dealabs ha fatto trapelare i possibili videogiochi di febbraio che verranno aggiunti ai cataloghi dei servizi PlayStation Plus Extra e Premium.

Stando a quanto riportato dal leaker, sempre estremamente affidabile in passato, tra i videogiochi in arrivo il 21 febbraio dovrebbero esserci:

Horizon Forbidden West per PS4/PS5 (solo Premium)

per PS4/PS5 (solo Premium) Scarlet Nexus per PS4/PS5

per PS4/PS5 Resident Evil Village per PS4/PS5

per PS4/PS5 Borderlands 3 per PS4/PS5

A questi potrebbero aggiungersene altri, ma per il momento non si hanno ulteriori informazioni a riguardo. Per averne conferma bisognerà attendere la comunicazione ufficiale da parte di Sony.