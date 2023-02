Resident Evil Village: ecco il gameplay della modalità VR

Capcom ha confezionato un trailer di gameplay dedicato alla modalità VR di Resident Evil Village, che sarà disponibile tra pochi giorni in esclusiva su PS5 per PSVR2.









Il video che trovate qui in alto mostra alcune sequenze di gioco, compreso uno scontro con un boss, e alcune funzionalità esclusive di questa modalità come il nuovo sistema di gestione dell’inventario. Capcom ha inoltre annunciato che verrà pubblicata una demo di Resident Evil Village VR in concomitanza con il lancio dell’aggiornamento che introdurrà tale modalità, cioè il 22 febbraio, giorno di arrivo nei negozi di PSVR2.

L’aggiornamento, lo ricordiamo, sarà gratuito per chi possiede già il gioco.